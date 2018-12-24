Фото дня: по петербургскому Политеху гуляет птица эму

22 декабря по Петербургскому полтехническому университету гуляла птица эму. Некоторые студенты приняли его за страуса, пишет «Медуза».

Оказалось, что в университете проходило одно из городских меоприятий — детская елка. Туда и привели птицу эму. Её провели через главный копус, где она и попалась на глаза студентам.

В неофициальном сообществе Политеха эму стала главным мемом этих выходных.