Фото дня: по петербургскому Политеху гуляет птица эму
22 декабря по Петербургскому полтехническому университету гуляла птица эму. Некоторые студенты приняли его за страуса, пишет «Медуза».
Оказалось, что в университете проходило одно из городских меоприятий — детская елка. Туда и привели птицу эму. Её провели через главный копус, где она и попалась на глаза студентам.
В неофициальном сообществе Политеха эму стала главным мемом этих выходных.
У НАМ ПО УНИВЕРУ ГУЛЯЕТ СТРАУС pic.twitter.com/xvUj09oQ8T— Castaway ❯❯❯❯ (@blue__sky250) 22 декабря 2018 г.
из всех фоток, что была в беседе— англи хочет сдать тгп ну пожалуйста (@anglichka) 23 декабря 2018 г.
эта -моя любимая
хз почему pic.twitter.com/fKaCqG8BrA
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