В Невском районе Петербурга произошло «землетрясение»

Жители четырех домов на улице Коллонтай сообщили о серии колебаний, похожих на землетрясение, пишет «Фонтантка». Люди рассказывают, что в квартирах дергалась мебель, шатались люстры и украшения.

«Как будто это землетрясение небольшой амплитуды. Но это даже не тряска, а колебания, покачивания. Сидишь, лежишь — чувствуешь это, как на кораболе», — рассказывает один из жильцов.

Устойчивости в домах не было несколько часов, но спасатели, прибывшие на место, уже не успели ничего почувствовать. Трещин и повреждений в зданиях не зафиксировали.

Администрация Невского района также в курсе произошедшего и уверяет, что ситуация «на контроле». Причины выясняются.