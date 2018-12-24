Миша Маркер создал новый стрит-арт — свинью с дубинкой и в маске

Миша Маркер известен своим стритартом на социальные темы. Его руке принадлежит плакат ко Дню России, на котором художник изобразил Путина и Медведева в образе героев фильма «Жмурки». В своих работах он также осветил тему перевода астрономических наблюдений Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях» — этому посвящен плакат «Карцер». На нем изображена птица, похожая на ракету, которая застряла в клетке и не может пробиться к звездам. Также Миша Маркер изобразил Чемпионат Мира по футболу, проходивший этим летом в Санкт-Петербурге, в плакате «Взгляд сверху», на котором в цветах формы сборной России написано «Забей мяч».