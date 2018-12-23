В музее Ахматовой признались, что не справляются с «подкидышами»
Сотрудники музея Анны Ахматовой на Литейном проспекте признались, что не справляются с «подкидышами» — на днях у входа в комплекс вновь оставили кота в переноске, вместе с мисками и лотком. В администрации говорят, что в музее уже живет три кота и они не могут оставить еще одного, поэтому подключают к делу «Потеряшку» и другие команды зоозащитников.
«Вчера вечером в музей снова принесли кошку. Камера наблюдения зафиксировала, как девушка оставила переноску на скамейке, с лотком и мисками. Мы считаем этот поступок непорядочным и абсолютно недопустимым. Музей Анны Ахматовой — не приют для животных. Да, у нас живут три кота, да, эту кошку мы не бросим и будем пытаться пристроить ее. Но это не наша работа! Возможно, кого-то вводит в заблуждение легкий тон наших публикаций, но каждый подобный случай — лишняя нагрузка на всех сотрудников. Не говоря уже о том, насколько подло оставлять животное, привыкшее к домашнему теплу и уюту, в мороз на улице», — признались музейные сотрудники.
Черный пушистик некоторое время жил в кассе музея, но там оставаться не мог — кошку бьют другие коты. Спустя несколько дней, 19 декабря стало известно, что подкидыша удалось пристроить в надежные руки.
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Фото: Олеся Сучкова
В комментариях узнали бедняжку — ей оказалась кошка Фрося, которая, вместе со своей ходяйкой, долгое время проживала в хостеле. Про их правилам держать животных было запрещено, но девушке сделали исключение. Олеся Сучкова рассказывает, что девушка долгое время пыталась пристроить животное и подолгу оставляла кошку в хостеле одну. «В итоге выглядело все так, что она бросала животное на целый день, а следили за ним - мы. Потом она все-таки кошку забрала, ну вот в итоге результат предсказуемый. Хорошо, что не на мороз», — рассказала Олеся. Остальные комментаторы разделились на два лагеря — кто-то ругал девушку за ее поступок, кто-то находил плюсы: «Она не выкинула кошку в мешке в воду или на полном ходу из окна авто. Она принесла её в место, где кошка не погибнет. Да, лучше она придумать не смогла. А что, много вариантов? А могла бы усыпить», — размышляют пользователи.
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