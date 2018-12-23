В музее Ахматовой признались, что не справляются с «подкидышами»

Сотрудники музея Анны Ахматовой на Литейном проспекте признались , что не справляются с «подкидышами» — на днях у входа в комплекс вновь оставили кота в переноске, вместе с мисками и лотком. В администрации говорят, что в музее уже живет три кота и они не могут оставить еще одного, поэтому подключают к делу «Потеряшку» и другие команды зоозащитников.

«Вчера вечером в музей снова принесли кошку. Камера наблюдения зафиксировала, как девушка оставила переноску на скамейке, с лотком и мисками. Мы считаем этот поступок непорядочным и абсолютно недопустимым. Музей Анны Ахматовой — не приют для животных. Да, у нас живут три кота, да, эту кошку мы не бросим и будем пытаться пристроить ее. Но это не наша работа! Возможно, кого-то вводит в заблуждение легкий тон наших публикаций, но каждый подобный случай — лишняя нагрузка на всех сотрудников. Не говоря уже о том, насколько подло оставлять животное, привыкшее к домашнему теплу и уюту, в мороз на улице», — признались музейные сотрудники.

Черный пушистик некоторое время жил в кассе музея, но там оставаться не мог — кошку бьют другие коты. Спустя несколько дней, 19 декабря стало известно, что подкидыша удалось пристроить в надежные руки.