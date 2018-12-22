В Петербурге прошел забег Дедов Морозов — фоторепортаж

22 декабря в Петербурге прошел забег Дедов Морозов, сотни людей в новогодних костюмах атаковали центральные улицы города, которые перекрыли по случаю события.

Напомним, забег Дедов Морозов проходит в Петербурге третий раз. Длина их маршрута — 2,5 километра, а как он проходил, можно посмотреть в нашей фотоподборке из соцсетей.