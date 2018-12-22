В Красном Селе может появиться метро

В Смольном обсуждают возможность проведения метро в Красное Село. Об этом в ходе объезда района сообщил 22 декабря врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

На сложную транспортную доступность города Красное Село пожаловались ветераны, пришедшие на один из проблемных объектов, который посетил Беглов. «Мы сейчас проводим ревизию плана строительства метро. И я вам, может быть преждевременно, но могу сказать, что есть мысли, чтобы здесь метро было», – заявил врио губернатора.

Беглов добавил, что метро в городе строится очень медленно: «Отставания по метро большие. Я не понимаю, почему это происходит. Выделялись деньги, и большие, кредиты брали, проценты выплачивали».

Он добавил, что город принял решение выкупить контрольный пакет акций «Метростроя», чтобы напрямую влиять на строительство и не допустить на объект гражданской обороны иностранные и ненадежные компании.

По материалам Фонтанка.ру