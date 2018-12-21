Видео: в реку Карповку слили фиолетовую жидкость

В сеть выложили видео, на котором видно, как в реку Карповку сливают загрязненные сточные воды фиолетового цвета. Это произошло рядом с домом № 28.

Видео уже посмотрели сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу. Оказалось, что зона, откуда идет слив грязной воды, наодится под ведомством «Водоканала».

«Сточные воды отводятся от близлежащих жилых домов. Эта зона не очищается. Таких объектов на всем протяжении реки более 10», — рассказали в ведомстве. Сотрудники «Водоканала», в свою очередь, обещали проработать этот вопрос.