Пятница стала самым коротким и холодным днем декабря

Пятница 21 декабря стала самым коротким днем не только в этом месяце, но и в году. Солнце светило только 5 часов и 55 минут. Закат был в 15:53. С завтрашнего дня световой день начнет понемногу увеличиваться.

Кроме того, пятница стала самым холодным днем в декабре. Метеоролог Юрий Куткевич сообщил, что к вечеру температура может опуститься до -20 градусов. На дорогах гололедица, осадков нет. Водителям советуют быть очень аккуратными.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет петербуржцев в январе 2019 года.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. Нарушителям грозят штрафы, которые к тому же ужесточили.