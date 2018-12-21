18+

Пятница стала самым коротким и холодным днем декабря

Пятница 21 декабря стала самым коротким днем не только в этом месяце, но и в году. Солнце светило только 5 часов и 55 минут.  Закат был в 15:53. С завтрашнего дня световой день начнет понемногу увеличиваться. 

Кроме того, пятница стала самым холодным днем в декабре. Метеоролог Юрий Куткевич сообщил, что к вечеру температура может опуститься до -20 градусов. На дорогах гололедица, осадков нет. Водителям советуют быть очень аккуратными. 

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет петербуржцев в январе 2019 года. 

Напомним, врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. Нарушителям грозят штрафы, которые к тому же ужесточили.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также