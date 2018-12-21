18+

В Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур

С 21 декабря в Петропавловской крепости открыт ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY. Тема этого года — «Путешествие вокруг света». 

Среди сюжетов скульптур есть американская статуя свободы, восьмиметровая копия парусника Алые паруса, венецианские гондольеры и статуи фараонов Египта. Также есть огромная свинья-копилка, как символ 2019 года. Фестиваль открыт до 10 февраля. 

В прошлом году темой фестиваля были сказки и мультфильмы. Подробнее о программе и скульптурах можно узнать здесь.

  • Фото: vk.com/festival_icefantasy

 

В прошлом году в Петербурге открывалась еще одна выставка ледяных скульптур рядом с «Московской». Первоначально она должна была быть бесплатной для всех желающих, но позже выяснилось, что организаторы начали брать с посетителей деньги за вход — 300 рублей за взрослых и 200 рублей за детей. Выставку пришлось закрыть.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также