В Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур
С 21 декабря в Петропавловской крепости открыт ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY. Тема этого года — «Путешествие вокруг света».
Среди сюжетов скульптур есть американская статуя свободы, восьмиметровая копия парусника Алые паруса, венецианские гондольеры и статуи фараонов Египта. Также есть огромная свинья-копилка, как символ 2019 года. Фестиваль открыт до 10 февраля.
В прошлом году темой фестиваля были сказки и мультфильмы. Подробнее о программе и скульптурах можно узнать здесь.
В прошлом году в Петербурге открывалась еще одна выставка ледяных скульптур рядом с «Московской». Первоначально она должна была быть бесплатной для всех желающих, но позже выяснилось, что организаторы начали брать с посетителей деньги за вход — 300 рублей за взрослых и 200 рублей за детей. Выставку пришлось закрыть.
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