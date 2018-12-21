В Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур

С 21 декабря в Петропавловской крепости открыт ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY. Тема этого года — «Путешествие вокруг света».

Среди сюжетов скульптур есть американская статуя свободы, восьмиметровая копия парусника Алые паруса, венецианские гондольеры и статуи фараонов Египта. Также есть огромная свинья-копилка, как символ 2019 года. Фестиваль открыт до 10 февраля.

В прошлом году темой фестиваля были сказки и мультфильмы. Подробнее о программе и скульптурах можно узнать здесь.