Забег Дедов Морозов ограничит движение в центре Петербурга

22 декабря из-за забега Дедов Морозов в центре Петербурга перекроют несколько улиц в центре города. Об этом предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 17:30 до 20:00 для автомобилистов будет недоступен участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до Аптекарского переулка. Также перекроют весь Аптекарский переулок, набережную Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади и Певческий проезд.

Парковаться на этих улицах нельзя с 00:00 21 декабря до 17:30 22 декабря.

Напомним, забег Дедов Морозов проходит в Петербурге третий раз. На костюмированном мероприятии ожидается около 5000 человек. Длина их маршрута — 2,5 километра.

Участники пробегут по Миллионной улице, развернутся у Мраморного дворца, а затем через Аптекарский переулок и набережную Мойки вернутся к Зимнему дворцу.