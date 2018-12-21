В центре Петербурга под мостом поселилась упитанная нерпа

Под одним из мостов в центре Петербурга сфотографировали нерпу, которая выбралась на лед. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

«Вот такая симпатичная, молодая, скорее всего, ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре города. Благодарим за это сообщение сотрудников охраны моста. Это очень важная информация для кропотливо собираемых нами данных о возможности перемещения кольчатой нерпы из Ладоги в Финский залив и обратно», — рассказывают специалисты.