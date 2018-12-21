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В центре Петербурга под мостом поселилась упитанная нерпа

Под одним из мостов в центре Петербурга сфотографировали нерпу, которая выбралась на лед. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. 

«Вот такая симпатичная, молодая, скорее всего, ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре города. Благодарим за это сообщение сотрудников охраны моста. Это очень важная информация для кропотливо собираемых нами данных о возможности перемещения кольчатой нерпы из Ладоги в Финский залив и обратно», — рассказывают специалисты.

Представители Фонда также отметили, что нерпа выглядит вполне упитанной, и следов крови на льду не видно. Это значит, что животному ничего не угрожает, так что трогать ее в данный момент не намерены, чтобы нерпа не убежала. Под каким именно мостом она живет — не уточняется. 

В ноябре Фонд друзей балтийской нерпы при поддержке Фонда Президентских грантов впервые в мире осуществили мечение двух ладожских кольчатых нерп устройствами спутниковой телеметрии. Несколько месяцев трекеры будут присылать зоологам информацию о местонахождении и перемещениях животных. До этого момента ученым не удавалось получить подобные данные.

Как семейная пара из Петербурга создала единственный в России центр спасения балтийской нерпы

 


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