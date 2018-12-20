Смольный отложил запуск «мусорной реформы» в Петербурге

Правительство Петербурга приняла решение отложить запуск «мусорной реформы» — введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу.

Также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе ведут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.

«Во избежание перерыва в предоставлении услуги по обращению с ТКО с 01.01.2019 организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах целесообразно обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО», – отмечается в письме Комитета по тарифам.

Напомним, перед Смольным стоит задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.