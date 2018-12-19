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Уикенд в Петербурге с 20 по 23 декабря

Выставка удивительной красоты платков в Русском музее, концерты Shortparis и Tesla Boy, а также фильм-бенефис Мэгги Джилленхол «Воспитательница» в прокате – как весело провести эти выходные в городе.  

Пт 21 декабря Сб 22 декабря Вс 23 декабря

 

20-11 декабря-марта

Корпус Бенуа Русского музея

Выставка «Платки и шали в России XVIII-XXI веков»

Шелковые и парчовые, шерстяные и ситцевые, каргопольские и оренбургские, павловопосадские и супрематистские — палантины и шали с выставки в корпусе Бенуа Русского музея хочется надеть немедленно, как и советуют Versace, Tom Ford и Vetements в новом, 2019 году. В экспозиции — более 600 произведений.

с 20 декабря

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Спин-офф успешного сериала с Александром Петровым. В полном метре отделению «Барвиха северное» нужно будет избежать закрытия – аккурат в канун Нового года. Фильм, кстати, пойдет встык с новым сезоном комедийного телефильма.

с 20 декабря

Фильм «Воспитательница» / The Kindergarten Teacher

Драматический бенефис Мэгги Джилленхол. Воспитательница детского сада обнаруживает поэтический дар у одного из своих учеников. Она пытается дать мальчику лучшее образование, чем могут позволить и хотят его родители, но заходит слишком далеко. Фильм выиграл приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».

с 20 декабря

Фильм «Человек, место, время и снова человек» / Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan

Новый фильм Ким Ки Дука (что понятно и из названия, конечно). Группа туристов отправляется в путешествие на старом военном корабле. Он становится отдельно взятым адом, когда над пассажирами и экипажем начинает издеваться банда головорезов.

20-23 декабря

Анненкирхе

Christmas Charity Market в Анненкирхе

С 20 по 23 декабря в Анненкирхе пройдет Christmas Charity Market. В течение четырех дней для посетителей ярмарки будут выступать музыканты с рождественскими песнями. Кроме того, организуют фотозону с Санта-Клаусом.

20 декабря

19:00

ДК имени Ленсовета

Стендап-шоу «Шац и мат»

Легендарный телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу «Шац и мат». Программу он подготовил совместно с одним из основателей стендапа в России Антоном Борисовым. По словам Михаила, это получился  «дуэт — диалог двух поколений».

20 декабря

20:00

«Космонавт»

Концерт Shortparis

В четверг, 20 декабря, группа Shortparis выступит в клубе «Космонавт». Концерты музыкантов проходят в духе «Поп-механики» – как арт-перфомансы и часто на неожиданных площадках: складах, в действующих магазинах, заброшенных индустриальных объектах и стрип-барах. У группы недавно вышел клип на песню «Страшно».

 

21-30 декабря-января

Музей городской скульптуры

Выставка Ивана Сотникова «А я вам елку принес». Иван Сотников. Живопись, графика

В пятницу в Музее городской скульптуры открывается выставка, посвященная художнику – нон-конформисту Ивану Сотникову. Он вместе с Тимуром Новиковым стоял у истоков движения «Новые художники». Сотникова не стало три года назад. В экспозицию вошли около пятидесяти работ 1980-2000-х из собраний семьи, друзей и частных коллекций.

21 декабря

19:00

«Приют комедианта»

Спектакль «Фантазии Фарятьева»

В «Приюте комедианта» режиссер Наталья Лапина поставила популярную в 1970-е трагикомедию про тщетные надежды «Фантазии Фарятьева». В ее трактовке – это история о судьбе четырех одиноких женщин, в которой Фарятьев просто объединяющая рамка.

21 декабря

23:55

Blank

Вечеринка Roots United Night

Финальное домашнее событие формации Roots United в 2018 году пройдет в клубе Blank при участии Уве Шмидта — ветерана немецкой экспериментальной техно-сцены, финна Mesak и россиянин Nocow, которого сейчас легче встретить на танцполах в Берлине, Базеле или Тель-Авиве.

 

22 декабря

12:00

«Бумкнига»

День открытых дверей в «Бумкниге»

В субботу, 22 декабря, издательство интеллектуальных комиксов «Бумкнига» (ул. Маршала Говорова, д. 47, оф. 214) устроит День открытых дверей. С 12:00 до 19:00 можно будет пообщаться с сотрудниками, а также приобрести графические романы со скидкой 10% и принты, которые выставлялись на «Бумфесте».

22-7 декабря-января

«Упсала-Цирк»

Новогодние неЁлки «Мы делили мандарин»

В «Упсала-Цирке» с 22 декабря по 7 января пройдут новогодние неЁлки «Мы делили мандарин». Спектакль – это трогательная история из жизни снеговика – как ощутить приближение чуда, которое начинается с первой дольки мандарина, положенной на язык. До начала представления зрителей ждет экскурсия, а после – мастер-класс, на котором можно сделать новогодний подарок-сюрприз.

22-23 декабря

12:00

«Севкабель Порт»

Независимая ярмарка «Санкт-Догвилльбург: город художников, город собак»

В «Севкабель Порт» с 22 по 23 декабря пройдет седьмая независимая ярмарка современного искусства «Санкт-Догвилльбург: город художников, город собак». Она предлагает альтернативу коммерческим галереям – гости увидят работы более ста современных художников, среди которых Наталья Шапкина, Анастасия Котылева, галерея Naviculla Artis, BZMST (Безместье), галерея на колесах Лизаветы Матвеевой, база Север-7: Нестор Энгельке, Александр Цикаришвили, Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Олег Хмелев, детский павильон и Лиза Цикаришвили и многие другие.

22-23 декабря

Гостиный двор

Новогодний фестиваль «О, да! Еда!»

В субботу и воскресенье на территории Гостиного двора пройдет первый зимний фестиваль «О, да! Еда! Встречает Новый год!» Мероприятие объединит гастрономический и дизайн-маркет. В меню ожидается не только рождественская классика в виде печенья и пряного кофе, но и другие позиции, включая швейцарский сыр раклет, сербскую плескавицу и домашние чевапи, берлинские сардельки карривурст и многое другое.

22-23 декабря

12:00

«Люмьер-Холл»

Интеллигентная барахолка в «Люмьер-Холле»

На интеллигентной барахолке в «Люмьер-Холле» 22 и 23 декабря соберутся 200 дизайнеров одежды, украшений, аксессуаров, посуды и игрушек из Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и Челябинска. На праздничной ярмарке можно будет купить, к примеру, кожаные кошельки Long River, принтованные платки из крепа Vicci, меховые поясные сумки от «Июль», тарелки с Фридой Кало от Perfekt Studio, твидовые снуды от Snoodly и ожерелья из стекла от Ofel Way.

22 декабря

14:00

«Велесо»

Спектакль «Новый год в знаменитом лесу»

В конно-драматическом театре «ВелесО» Евгения Ткачука в субботу пройдет квест – «Новый год в знаменитом лесу» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В стоимость детского билета входит подарок.

22-23 декабря

17:00

«Порядок слов»

«Негрушинский фестиваль»

В книжном магазине «Порядок слов» пройдет музыкальный «Негрушинский фестиваль». По словам организаторов, главное отличительное свойство феста «кумовство — близкое и дальнее знакомства с коллективом сотрудников», а также то, что «помещение совершенно не предназначено для концертной деятельности, поэтому выступление – подвиг». Среди участников, например, группа «Ритуальные услуги». Вход свободный. Подробности здесь.

22-23 декабря

«Севкабель Порт»

Новогодний рынок выходного дня в «Севкабель Порт»

В субботу и воскресенье в пространстве «Севкабель Порт» — новогодний рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят. В течение двух дней на площадке будет проходить образовательно-развлекательные мастер-классы, кинопросмотры и лекции. А в воскресенье пройдет большой рождественский обед для гостей рынка.

22-27 декабря

«Berthold Centre»

Открытие выставки «Ленинградский Нуар»

Фотохудожественная группа «Ленинградский Нуар» — это объединение, цель которого — уловить и запечатлеть ускользающую эстетику Ленинграда, города, которого больше нет на картах. В фотосессиях принимали участие, помимо авторов проекта, музыкант и актер Александр Лушин, художник и искусствовед Андрей Хлобыстин, коллектив группы «Барто», музыкант и поэт Алексей Никонов и многие другие.

с 22 декабря

Павловский дворец

«Зимний сказочный сад» в Павловске

С 22 декабря у входа в Павловский дворец появится зимний сад с цветами и гирляндами. Шесть скульптур дизайнера Милы Шуманн станут декорацией для фотосессий – это две пары оленей, цветочная арка и трон. Кроме того, на плацу установят новогоднюю елку.

22-13 декабря-января

Ботанический сад

Выставка орхидей «Осколки радуги»

В Ботаническом саду с 22 декабря стартует выставка орхидей из закрытых фондовых оранжерей. Посетители увидят как специально выведенные сорта, так и природные виды.

22 декабря

19:00

киноцентр «Родина»

Фильм «Скотт Пилигрим против всех»

Киноадаптация метафоричного комикса канадского художника Брайана Ли О’Мэлли вновь покажут на большом экране. Скотту надо победить призраков из прошлого своей девушки – всех ее экс-возлюбленных. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

 

23 декабря

20:00

«Космонавт»

Концерт Tesla Boy

Группа Антона Севидова Tesla Boy выступит в воскресенье в клубе «Космонавт». Музыканты презентуют в Петербурге свой новый (и отличный!) альбом «Remedy».

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