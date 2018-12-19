Уикенд в Петербурге с 20 по 23 декабря
Выставка удивительной красоты платков в Русском музее, концерты Shortparis и Tesla Boy, а также фильм-бенефис Мэгги Джилленхол «Воспитательница» в прокате – как весело провести эти выходные в городе.
20-11 декабря-марта
Корпус Бенуа Русского музея
Шелковые и парчовые, шерстяные и ситцевые, каргопольские и оренбургские, павловопосадские и супрематистские — палантины и шали с выставки в корпусе Бенуа Русского музея хочется надеть немедленно, как и советуют Versace, Tom Ford и Vetements в новом, 2019 году. В экспозиции — более 600 произведений.
с 20 декабря
Спин-офф успешного сериала с Александром Петровым. В полном метре отделению «Барвиха северное» нужно будет избежать закрытия – аккурат в канун Нового года. Фильм, кстати, пойдет встык с новым сезоном комедийного телефильма.
с 20 декабря
Драматический бенефис Мэгги Джилленхол. Воспитательница детского сада обнаруживает поэтический дар у одного из своих учеников. Она пытается дать мальчику лучшее образование, чем могут позволить и хотят его родители, но заходит слишком далеко. Фильм выиграл приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».
с 20 декабря
Новый фильм Ким Ки Дука (что понятно и из названия, конечно). Группа туристов отправляется в путешествие на старом военном корабле. Он становится отдельно взятым адом, когда над пассажирами и экипажем начинает издеваться банда головорезов.
20-23 декабря
Анненкирхе
С 20 по 23 декабря в Анненкирхе пройдет Christmas Charity Market. В течение четырех дней для посетителей ярмарки будут выступать музыканты с рождественскими песнями. Кроме того, организуют фотозону с Санта-Клаусом.
20 декабря
19:00
ДК имени Ленсовета
Легендарный телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу «Шац и мат». Программу он подготовил совместно с одним из основателей стендапа в России Антоном Борисовым. По словам Михаила, это получился «дуэт — диалог двух поколений».
20 декабря
20:00
«Космонавт»
В четверг, 20 декабря, группа Shortparis выступит в клубе «Космонавт». Концерты музыкантов проходят в духе «Поп-механики» – как арт-перфомансы и часто на неожиданных площадках: складах, в действующих магазинах, заброшенных индустриальных объектах и стрип-барах. У группы недавно вышел клип на песню «Страшно».
21-30 декабря-января
Музей городской скульптуры
В пятницу в Музее городской скульптуры открывается выставка, посвященная художнику – нон-конформисту Ивану Сотникову. Он вместе с Тимуром Новиковым стоял у истоков движения «Новые художники». Сотникова не стало три года назад. В экспозицию вошли около пятидесяти работ 1980-2000-х из собраний семьи, друзей и частных коллекций.
21 декабря
19:00
«Приют комедианта»
В «Приюте комедианта» режиссер Наталья Лапина поставила популярную в 1970-е трагикомедию про тщетные надежды «Фантазии Фарятьева». В ее трактовке – это история о судьбе четырех одиноких женщин, в которой Фарятьев просто объединяющая рамка.
21 декабря
23:55
Blank
Финальное домашнее событие формации Roots United в 2018 году пройдет в клубе Blank при участии Уве Шмидта — ветерана немецкой экспериментальной техно-сцены, финна Mesak и россиянин Nocow, которого сейчас легче встретить на танцполах в Берлине, Базеле или Тель-Авиве.
22 декабря
12:00
«Бумкнига»
В субботу, 22 декабря, издательство интеллектуальных комиксов «Бумкнига» (ул. Маршала Говорова, д. 47, оф. 214) устроит День открытых дверей. С 12:00 до 19:00 можно будет пообщаться с сотрудниками, а также приобрести графические романы со скидкой 10% и принты, которые выставлялись на «Бумфесте».
22-7 декабря-января
«Упсала-Цирк»
В «Упсала-Цирке» с 22 декабря по 7 января пройдут новогодние неЁлки «Мы делили мандарин». Спектакль – это трогательная история из жизни снеговика – как ощутить приближение чуда, которое начинается с первой дольки мандарина, положенной на язык. До начала представления зрителей ждет экскурсия, а после – мастер-класс, на котором можно сделать новогодний подарок-сюрприз.
22-23 декабря
12:00
«Севкабель Порт»
В «Севкабель Порт» с 22 по 23 декабря пройдет седьмая независимая ярмарка современного искусства «Санкт-Догвилльбург: город художников, город собак». Она предлагает альтернативу коммерческим галереям – гости увидят работы более ста современных художников, среди которых Наталья Шапкина, Анастасия Котылева, галерея Naviculla Artis, BZMST (Безместье), галерея на колесах Лизаветы Матвеевой, база Север-7: Нестор Энгельке, Александр Цикаришвили, Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Олег Хмелев, детский павильон и Лиза Цикаришвили и многие другие.
22-23 декабря
Гостиный двор
В субботу и воскресенье на территории Гостиного двора пройдет первый зимний фестиваль «О, да! Еда! Встречает Новый год!» Мероприятие объединит гастрономический и дизайн-маркет. В меню ожидается не только рождественская классика в виде печенья и пряного кофе, но и другие позиции, включая швейцарский сыр раклет, сербскую плескавицу и домашние чевапи, берлинские сардельки карривурст и многое другое.
22-23 декабря
12:00
«Люмьер-Холл»
На интеллигентной барахолке в «Люмьер-Холле» 22 и 23 декабря соберутся 200 дизайнеров одежды, украшений, аксессуаров, посуды и игрушек из Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и Челябинска. На праздничной ярмарке можно будет купить, к примеру, кожаные кошельки Long River, принтованные платки из крепа Vicci, меховые поясные сумки от «Июль», тарелки с Фридой Кало от Perfekt Studio, твидовые снуды от Snoodly и ожерелья из стекла от Ofel Way.
22 декабря
14:00
«Велесо»
В конно-драматическом театре «ВелесО» Евгения Ткачука в субботу пройдет квест – «Новый год в знаменитом лесу» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В стоимость детского билета входит подарок.
22-23 декабря
17:00
«Порядок слов»
В книжном магазине «Порядок слов» пройдет музыкальный «Негрушинский фестиваль». По словам организаторов, главное отличительное свойство феста «кумовство — близкое и дальнее знакомства с коллективом сотрудников», а также то, что «помещение совершенно не предназначено для концертной деятельности, поэтому выступление – подвиг». Среди участников, например, группа «Ритуальные услуги». Вход свободный. Подробности здесь.
22-23 декабря
«Севкабель Порт»
В субботу и воскресенье в пространстве «Севкабель Порт» — новогодний рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят. В течение двух дней на площадке будет проходить образовательно-развлекательные мастер-классы, кинопросмотры и лекции. А в воскресенье пройдет большой рождественский обед для гостей рынка.
22-27 декабря
«Berthold Centre»
Фотохудожественная группа «Ленинградский Нуар» — это объединение, цель которого — уловить и запечатлеть ускользающую эстетику Ленинграда, города, которого больше нет на картах. В фотосессиях принимали участие, помимо авторов проекта, музыкант и актер Александр Лушин, художник и искусствовед Андрей Хлобыстин, коллектив группы «Барто», музыкант и поэт Алексей Никонов и многие другие.
с 22 декабря
Павловский дворец
С 22 декабря у входа в Павловский дворец появится зимний сад с цветами и гирляндами. Шесть скульптур дизайнера Милы Шуманн станут декорацией для фотосессий – это две пары оленей, цветочная арка и трон. Кроме того, на плацу установят новогоднюю елку.
22-13 декабря-января
Ботанический сад
В Ботаническом саду с 22 декабря стартует выставка орхидей из закрытых фондовых оранжерей. Посетители увидят как специально выведенные сорта, так и природные виды.
22 декабря
19:00
киноцентр «Родина»
Киноадаптация метафоричного комикса канадского художника Брайана Ли О’Мэлли вновь покажут на большом экране. Скотту надо победить призраков из прошлого своей девушки – всех ее экс-возлюбленных. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
23 декабря
20:00
«Космонавт»
Группа Антона Севидова Tesla Boy выступит в воскресенье в клубе «Космонавт». Музыканты презентуют в Петербурге свой новый (и отличный!) альбом «Remedy».
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