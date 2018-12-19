22-23 декабря 12:00 «Люмьер-Холл»

Интеллигентная барахолка в «Люмьер-Холле»



На интеллигентной барахолке в «Люмьер-Холле» 22 и 23 декабря соберутся 200 дизайнеров одежды, украшений, аксессуаров, посуды и игрушек из Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и Челябинска. На праздничной ярмарке можно будет купить, к примеру, кожаные кошельки Long River, принтованные платки из крепа Vicci, меховые поясные сумки от «Июль», тарелки с Фридой Кало от Perfekt Studio, твидовые снуды от Snoodly и ожерелья из стекла от Ofel Way.