Видео: Михаил Шац — о своем стендап-шоу, цензуре в юморе и проблемах феминизма

Телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу «Шац и мат». Ресторатор Ринат Умяров позвал приятеля в свой бар «Чебуреки и рюмочная у Ларисы», чтобы узнать, зачем ему это.