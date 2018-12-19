Видео: Михаил Шац — о своем стендап-шоу, цензуре в юморе и проблемах феминизма
Экс-телеведущий Михаил Шац обсудил со своим приятелем Ринатом Умяровым, почему решил стать стендапером, есть ли смешные передачи на российском телевидении, кто главный лирический комик страны и как избегать цензуры в юморе.
Телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу «Шац и мат». Ресторатор Ринат Умяров позвал приятеля в свой бар «Чебуреки и рюмочная у Ларисы», чтобы узнать, зачем ему это.
Стендап-шоу «Шац и мат» 20 декабря в ДК имени Ленсовета
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