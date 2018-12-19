В Ленобласти появилось граффити с Юрием Никулиным

«И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках», — написано на изображении.

Автор граффити — художник Сергей Гапонов, пишет канал «78». Он заявил, что портрет точно не будет закрашен, потому что место под него выделяла районная администрация. Стрит-арт приурочили к дню рождения актера, который был 18 декабря.

В ноябре петербургские депутаты подготовили законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий. Власти считают, что качественные работы могут украсить город, особенно окраины.

В 2018 году в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.