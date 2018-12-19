В Ленобласти появилось граффити с Юрием Никулиным
В Тосненском районе Ленобласти появилось граффити с изображение актера Юрия Никулина. Фотографией нового стрит-арта поделились в социальных сетях.
«И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках», — написано на изображении.
Автор граффити — художник Сергей Гапонов, пишет канал «78». Он заявил, что портрет точно не будет закрашен, потому что место под него выделяла районная администрация. Стрит-арт приурочили к дню рождения актера, который был 18 декабря.
В ноябре петербургские депутаты подготовили законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий. Власти считают, что качественные работы могут украсить город, особенно окраины.
В 2018 году в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым. 10 августа коммунальщики уничтожили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.