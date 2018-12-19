В Петербурге запустили трамваи с новогодней иллюминацией

С 18 декабря в Петербурге начали курсировать ретротрамваи, украшенные новогодней иллюминацией. Транспорт напоминает советские вагоны ЛМ-57 («Стиляга»).

Чтобы украсить один вагон, художнику требуется двое суток: сначала на борта наносят схематические изображения, а затем закрепляют сотни лампочек. Водитель может сам включать и выключать подстветку при необходимости.

Всего в городе три праздничных трамвая. Они ездят по маршруту №3 от площади Репина до площади Ленина.