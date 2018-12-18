В Петербурге хотят запретить продажу безалкогольных энергетиков

Депутаты петербургского Заксобрания вернулись к вопросу о безалкогольных энергетических напитках. Уже завтра, 19 декабря, законопроект о запрете продажи энергетиков подросткам рассмотрят на заседании городского парламента.

Если закон примут, что в образовательных, культурных и медицинских организациях введут полный запрет на продажу тонизирующих напитков. За продажу энергетика несовершеннолетнему будет введен штраф на сумму от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Эту инициативу еще год назад выдвинул депутат Денис Четырбок. Он отметил, что безалкогольные энергетики уже запрещены к продаже подросткам в Ленинградской, Московской, Амурской, Омской областях, а во Франции, Дании и Норвегии подобные напитки не продаются вообще.

В первом чтении законопроект рассмотрели в первом чтении в сентябре 2017 года.