В приделе Исаакиевского собора не согласовывали богослужения РПЦ
Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров не согласовывал религиозные службы в приделе святой Екатерины. Об этом он рассказал 17 декабря в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского, пишет «Фонтанка».
Мудров утверждает, что не давал никаких письменных распоряжений о «передаче» придела, но по этому вопросу проводился ряд совещаний с участием петербургских чиновников.
«В настоящее время начинаются реставрационные работы около входа в придел святой Екатерины, которые перекрывают доступ в указанный придел», – говорится в письме Мудрова. Доступ туда ограничат до 15 января следующего года. После этого прийти в придел смогут и верующие, и неверующие посетители.
В ближайшее время никаких религиозных служб в музее не предусмотрено.
Информация о передаче придела святой Екатерины РПЦ появилась в конце ноября. Об этом заявлял вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
Священники якобы жаловались на нехватку мест для богослужений. 7 декабря митрополит Варсонофий освятил придел и заявил, что он молится за то, чтобы проводить службы в Исаакиевском соборе как полагается по православному чину.
Напомним, в конце 2017 года СМИ сообщили, что вопрос о передаче собора Русской православной церкви (РПЦ) снят с повестки дня.
Изначально разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Еще 21 апреля бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров покинул свой пост. 31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку.
В июне новым директором музея Исаакиевского собора был назначен искусствовед Юрий Мудров. В свою очередь, общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.
Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — 21 апреля комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал им отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора.
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