В приделе Исаакиевского собора не согласовывали богослужения РПЦ

Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров не согласовывал религиозные службы в приделе святой Екатерины. Об этом он рассказал 17 декабря в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского, пишет «Фонтанка».

Мудров утверждает, что не давал никаких письменных распоряжений о «передаче» придела, но по этому вопросу проводился ряд совещаний с участием петербургских чиновников.

«В настоящее время начинаются реставрационные работы около входа в придел святой Екатерины, которые перекрывают доступ в указанный придел», – говорится в письме Мудрова. Доступ туда ограничат до 15 января следующего года. После этого прийти в придел смогут и верующие, и неверующие посетители.

В ближайшее время никаких религиозных служб в музее не предусмотрено.

Информация о передаче придела святой Екатерины РПЦ появилась в конце ноября. Об этом заявлял вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Священники якобы жаловались на нехватку мест для богослужений. 7 декабря митрополит Варсонофий освятил придел и заявил, что он молится за то, чтобы проводить службы в Исаакиевском соборе как полагается по православному чину.