В Петергофе появится Дом игральных карт

В Петергофе откроется дом игральных карт. Организаторы обещают инновационный проект, подготовленный ГМЗ «Петергоф» совместно со студией «Шоу Консалтинг».

В доме карт расскажут о развитии и истории карточных игр в России и других странах и рассмотрят игральные карты как произведение искусства, карточную игру как одно из самых любимых развлечений в истории человечества.

В музее 12 интерьеров, оформленных в стилистике различных эпох, в которых посетителям покажут музейные предметы и элементы виртуальной экспозиции. Всего будет представлено около 10 тысяч экспонатов, среди которых встречаются настоящие раритеты: например, «Карты с разносчиками», выпущенные в Аугсбурге в 1690 году, или китайские карты, служившие прообразом бумажных денег.