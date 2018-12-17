В Петербурге открылась инклюзивная мастерская-коворкинг «Столярка для всех»

В пространстве «#Завод34» на Кожевенной линии, 34, открыли инклюзивный коворкинг «Столярка для всех», в котором взрослые с особенностями развития могут трудиться вместе с профессиональными мастерами по дереву.

Пространство организовано так, чтобы молодые люди могли не только заниматься ремеслом, но и отдохнуть: в нем обустроены кухня и душевая. Организаторами проекта стали создатели открытого пространства «Простые вещи». Средства на запуск они собрали с помощью краудфандинговой кампании на платформе Planeta.

Молодые люди смогут создавать подставки, доски разделочные, игрушки, блюда деревянные, крышки деревянные для керамических сосудов, которые делают в керамической мастерской «Простых вещей», и многое другое. Руководить процессом будут Анна и Андрей Марсановы. Анна - опытный волонтер, а Андрей – кинорежиссер и фотохудожник, который неожиданно нашел себя в столярном творчестве.