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В Петербурге откроют новое библиотечное пространство «Книжный квартал» с мультимедийной лабораторией

25 декабря на Заневском проспекте откроется новое библиотечное пространство «Книжный квартал» на базе детской библиотеки №2, сообщают организаторы. 

Это уже четвертый по счету новаторский проект в рамках реализации поэтапной стратегии обновления библиотек Красногвардеского района. Пространство создано по принципу универсальной библиотеки, в которой объединены литературные фонды для всех возрастных категорий. Б

Организаторы обещают, что библиотека станет  местом концентрации сообщества мультимедийных художников, предоставляя возможности для создания и презентации digital- искусства. В здании будут работать два специальных пространства – мультимедийный выставочный зал «Событие» и мультимедийная лаборатория «Создание». 

Ранее стало известно, что библиотеку Маяковского отреставрируют по проекту «Студии 44» Никиты Явейна. В здании построят монорельс, а на цокольном этаже появятся двухуровневые книжные антресоли с открытым доступом для читателей. На всей площади библиотеки установят 24 Wi-Fi–спотов.


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