В Петербурге откроют новое библиотечное пространство «Книжный квартал» с мультимедийной лабораторией

25 декабря на Заневском проспекте откроется новое библиотечное пространство «Книжный квартал» на базе детской библиотеки №2, сообщают организаторы.

Это уже четвертый по счету новаторский проект в рамках реализации поэтапной стратегии обновления библиотек Красногвардеского района. Пространство создано по принципу универсальной библиотеки, в которой объединены литературные фонды для всех возрастных категорий. Б

Организаторы обещают, что библиотека станет местом концентрации сообщества мультимедийных художников, предоставляя возможности для создания и презентации digital- искусства. В здании будут работать два специальных пространства – мультимедийный выставочный зал «Событие» и мультимедийная лаборатория «Создание».