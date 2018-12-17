В Петербурге запустился каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв». Всего на городских улицах появились 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3, доступные для аренды.

Регистрация доступна через мобильное приложение «Яндекс.Драйв». Тарифы рассчитываются с учетом ситуации на дорогах и высокого или низкого спроса ( как и в «Яндекс.Такси»). Стоимость одной минуты аренды начинается от пяти рублей. Алгоритмы сами будут вычислять, каким автомобилям необходимо заправить топливо и направлять к ним специалистов, так что водителям этим заниматься не придется.

Сервис предоставляет как поминутный тариф для коротких поездок, так и тариф «Часы» с возможностью арендовать машину на определенное время - например, для поездок за город. Во все тарифы включены стоимость бензина, страхование машины, а также здоровья водителя и пассажиров.

Напомним, в начале октября в Петербурге запустили сервис проката самокатов. Первые пять стоек Samocat Sharing, рассчитанные на 12 самокатов (10 для аренды и два пустых парковочных места) появились у Эрмитажа, Марсова поля, а также станций метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь».