Петербург 1990-х: 20 кадров, на которых вы не узнаете город

За последние 30 лет Петербург изменился до неузнаваемости. Чтобы доказать это, «Собака.ru» вместе с Telegram-каналом «Эпоха 90-х» собрала самые интересные кадры ушедшего времени: огороды на крышах, воздушные шары на Дворцовой и столики на набережных.