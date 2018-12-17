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Петербург 1990-х: 20 кадров, на которых вы не узнаете город

За последние 30 лет Петербург изменился до неузнаваемости. Чтобы доказать это, «Собака.ru» вместе с Telegram-каналом «Эпоха 90-х» собрала самые интересные кадры ушедшего времени: огороды на крышах, воздушные шары на Дворцовой и столики на набережных.

  • Летние кафе на Адмиралтейском спуске, 1990 год

  • Улица Ефимова, 1998 год

  • Международный фестиваль воздушных шаров, 1995 год

  • Установка снятого в начале 30-х годов креста на Казанский собор, 1993 год

  • До закрытия крыш для предотвращения террористических актов, жители имели возможность организовать там собственный огород, 1997 год

  • Аничков мост, 1996

  • 1993 год

  • На улицах города, начало 90-х

  • Молодые люди отдыхают на крыше гостиницы «Невский палас» на Невском проспекте, 1993 год

  • Парни фотографируются на Дворцовой площади, начало 1990-х

  • У метро Василеостровская, 1990 год

  • Менялы на Сенной, начало 90-х годов

  • 1991 год

  • Невский проспект, 1996 год

  • Транспортировка неоднократно демонтированного в советские годы памятника Александру III к Мраморному дворцу, 1994 год

  • Манифестация профсоюзов против низкого уровня жизни, 1998 год

  • Невский проспект, 1989 год

  • Дети ловят рыбу на набережной, 1993 год

  • Художница на набережной, 1997 год

  • Попрошайки на Невском проспекте, 1993 год

Фотографии: архивы канала «Эпоха 90-х» 

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