Петербург 1990-х: 20 кадров, на которых вы не узнаете город
За последние 30 лет Петербург изменился до неузнаваемости. Чтобы доказать это, «Собака.ru» вместе с Telegram-каналом «Эпоха 90-х» собрала самые интересные кадры ушедшего времени: огороды на крышах, воздушные шары на Дворцовой и столики на набережных.
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Летние кафе на Адмиралтейском спуске, 1990 год
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Улица Ефимова, 1998 год
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Международный фестиваль воздушных шаров, 1995 год
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Установка снятого в начале 30-х годов креста на Казанский собор, 1993 год
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До закрытия крыш для предотвращения террористических актов, жители имели возможность организовать там собственный огород, 1997 год
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Аничков мост, 1996
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1993 год
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На улицах города, начало 90-х
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Молодые люди отдыхают на крыше гостиницы «Невский палас» на Невском проспекте, 1993 год
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Парни фотографируются на Дворцовой площади, начало 1990-х
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У метро Василеостровская, 1990 год
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Менялы на Сенной, начало 90-х годов
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1991 год
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Невский проспект, 1996 год
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Транспортировка неоднократно демонтированного в советские годы памятника Александру III к Мраморному дворцу, 1994 год
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Манифестация профсоюзов против низкого уровня жизни, 1998 год
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Невский проспект, 1989 год
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Дети ловят рыбу на набережной, 1993 год
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Художница на набережной, 1997 год
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Попрошайки на Невском проспекте, 1993 год
Фотографии: архивы канала «Эпоха 90-х»
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