Стало известно, когда в Кудрово появится метро

Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили совместный план по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро на участке от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное», сообщает пресс-служба Смольного.

Администрациям предстоит создать транспортный каркас для двух субъектов РФ, «расшивая „точки напряжения“ на приграничных территориях».

Ожидается, что новый участок четвертой линии подземки облегчит ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей области.

Подрядчик этих работ — ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» должен до конца марта предложить варианты расположения депо «Правобережное» и станции метро «Кудрово», а также определить стоимость и сроки строительства. Предполагается, что объект начнут подключать к инженерным сетям в 2021-2022 годах. Помимо этого власти должны будут заняться строительством транспортного узла «Кудрово». Ожидается, что пассажиры смогут начать пользоваться станцией «Кудрово» к концу 2025 года.

Напомним, ранее петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) опубликовал обновленную схему развития городского метро.