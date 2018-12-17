Через три года все госкомпании обязали перейти на российский софт

Российские госкомпании обяжут перейти на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директиву за подписью первого вице-премьера Антона Силуанова.

Так, во всех российских государственных корпорациях к 2022 году должно быть больше половины софта отечественного производства. По информации издания, переход должен завершиться к 2021 году.

Подробный план утвердят в течение двух месяцев. В нем укажут источники и объемы финансирования. Среди компаний, которых коснется требование правительства, — «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано», ВТБ.

Напомним, ранее правообладатель Times New Roman и других популярных шрифтов — корпорация Monotype Imaging, запретила их использование в российских госучреждениях. Компания отказалась лицензировать свои шрифты для российский программ из-за санкций, которые ввели против России.