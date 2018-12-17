Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и гололеда

В течение дня ожидается снег и гололедица на дорогах, ветер подует с юго-востока со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сотрудники МЧС призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

17 декабря в Петербурге столбик термометра опустится до минус 6 градусов, ночью ожидается до минус 8 градусов. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.