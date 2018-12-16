Темой цветочного украшения Петербурга в 2019 году станет театр
Правительство страны выбрало тематику наступающего года — ей станет театр. В 2019 году Петербург украсят более 900 соответствующих тематических клумб. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
В настоящий момент петербургские садовники разрабатывает концепцию украшения города на 2019 год. В Год театра в каждом районе культурной столицы появятся тематические клумбы. Каждый третий цветник изменит свой рисунок и ассортимент цветов по сравнению с той темой, которая была в 2018 году.
В комитете по благоустройству также сообщили о решении оформить живыми композициями въезды в районы. При этом особое внимание будет уделено «главным воротам» Кронштадта, который в 2019 году отметит 315-летие.
Согласование проектов цветочных украшений Петербурга в 2019 году пройдет в феврале, а первые изменения можно будет увидеть в период с апреля по май. Всего в следующем году город украсят более 7 млн цветов.
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