Темой цветочного украшения Петербурга в 2019 году станет театр

В настоящий момент петербургские садовники разрабатывает концепцию украшения города на 2019 год. В Год театра в каждом районе культурной столицы появятся тематические клумбы. Каждый третий цветник изменит свой рисунок и ассортимент цветов по сравнению с той темой, которая была в 2018 году.

В комитете по благоустройству также сообщили о решении оформить живыми композициями въезды в районы. При этом особое внимание будет уделено «главным воротам» Кронштадта, который в 2019 году отметит 315-летие.

Согласование проектов цветочных украшений Петербурга в 2019 году пройдет в феврале, а первые изменения можно будет увидеть в период с апреля по май. Всего в следующем году город украсят более 7 млн цветов.