Петербургский риэлтор рассказал о квартире, состоящей из 58 комнат
Петербургский риэлтор Вячеслав Александрович на своей странице в Facebook поделился планом квартиры, состоящей из 58 комнат. Часть жилплощади в размере 40 кв. метров выставлена на продажу. За возможность быть владельцев доли в необычной квартире просят 3 млн. рублей.
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Фото: Вячеслав Александрович
Такое коммунальное жилье расположено в одном из домов Московского района. «Кто поставил себе целью увидеть всё в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам», — пишет Василий на своей странице.
При всех недостатках жилплощади, риэлтор упоминает и плюсы — престижный район рядом с парком, окна на южной стороне, по одному санузлу на четыре комнаты, то есть на квартиру приходится примерно 12 уборных, и огромная 50-метровая кухня. При этом квартира не коммунального типа. Это дом бывшего общежития, который перешел в долевую собственность после приватизации.
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Фото: скриншот со станицы Вячеслава Александровича на Facebook
В комментариях под постом петербуржцы в шутку интересуются, есть ли возможность провести экскурсию по необычной квартире, и платная ли она. Часто необычную планировку сравнивают со зданием Эрмитажа. «Вот ведь! Эрмитаж видела, а такую квартиру нет! Интересно прогуляться по коридорам, послушать историю квартиры, каждой комнаты!», — реагируют жители Северной столицы.
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