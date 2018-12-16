Петербургский риэлтор рассказал о квартире, состоящей из 58 комнат

Такое коммунальное жилье расположено в одном из домов Московского района. «Кто поставил себе целью увидеть всё в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам», — пишет Василий на своей странице.

При всех недостатках жилплощади, риэлтор упоминает и плюсы — престижный район рядом с парком, окна на южной стороне, по одному санузлу на четыре комнаты, то есть на квартиру приходится примерно 12 уборных, и огромная 50-метровая кухня. При этом квартира не коммунального типа. Это дом бывшего общежития, который перешел в долевую собственность после приватизации.