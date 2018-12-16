Петергоф вошел в тройку самых популярных достопримечательностей России

Петергоф расположился на втором месте в рейтинге. в 2018 году музейный комплекс с главными фонтанами Северной столицы посетили 5 млн человек. Самой популярной достопримечательностью России туристы назвали главный Кремль страны — Красная площадь в Москве. Ее посещаемость в уходящем году — 20 млн туристов. Завершает тройку лидеров Казанский кремль с 3 млн посещений.

В список также попали Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде и озеро Байкал в Иркутской области — их 2018 году посетило по 2 млн человек.