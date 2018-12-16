Петергоф вошел в тройку самых популярных достопримечательностей России
Музейный комплекс Петергоф вошел в топ-5 самых популярных достопримечательностей России в 2018 году. Рейтинг маст-визит мест среди туристов составило аналитическое агенство «ТурСтат».
Петергоф расположился на втором месте в рейтинге. в 2018 году музейный комплекс с главными фонтанами Северной столицы посетили 5 млн человек. Самой популярной достопримечательностью России туристы назвали главный Кремль страны — Красная площадь в Москве. Ее посещаемость в уходящем году — 20 млн туристов. Завершает тройку лидеров Казанский кремль с 3 млн посещений.
В список также попали Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде и озеро Байкал в Иркутской области — их 2018 году посетило по 2 млн человек.
Напомним, 14 октября завершился сезон фонтанов в Петергофе. С этого момента вход в парк для всех посетителей стал бесплатным. В сентябре музей-заповедник занял первое место в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада» на международной премии «Европейский сад». А также для удобства посетителей между Петербургом и Петергофом в конце августа запустили новый российский катамаран«Грифон». Благодаря нему время в пути существенно сокращается, по сравнению с наземным транспортом.
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