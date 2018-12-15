Видео дня: петербуржец проводит экскурсии по старым домам и парадным на YouTube

Видео содержат панорамные виды на Петербург и снятые с высоты птичьего полета кадры. Сам создатель рассказывает: «Этот канал создан для ознакомления желающих с городской средой Петербурга, с судьбами его жителей, так или иначе вносящих вклад в сохранение и развитие нашего любимого города». За шесть месяцев существования канала было опубликовано 14 видеоэкскурсий — по круглому дому на Фонтанке, доходному дому Шрейбера на Фурштатской улице, дому меблированных комнат «Пале Рояль» на Пушкинской и других.