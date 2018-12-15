Видео дня: петербуржец проводит экскурсии по старым домам и парадным на YouTube
Петербургский экскурсовод Роман Везенин проводит туры по доходным домам и старым парадным города на своем YouTube-канале gde vezenin. Гид Северной столицы снимает небольшие ролики, в которых рассказывает об истории старого фонда. «Собака.ru» собрала несколько самых популярных экскурсий Везенина.
Видео содержат панорамные виды на Петербург и снятые с высоты птичьего полета кадры. Сам создатель рассказывает: «Этот канал создан для ознакомления желающих с городской средой Петербурга, с судьбами его жителей, так или иначе вносящих вклад в сохранение и развитие нашего любимого города». За шесть месяцев существования канала было опубликовано 14 видеоэкскурсий — по круглому дому на Фонтанке, доходному дому Шрейбера на Фурштатской улице, дому меблированных комнат «Пале Рояль» на Пушкинской и других.
Вчера, 14 декабря, на канале петербургского гида вышел новый ролик о бывшем доходном доме графини Марии Стенбок-Фермор 1902 года постройки на пересечении Загородного проспекта и Звенигородской улицы — предлагаем посмотреть.
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