«Чижик» начал движение по новому участку трамвайной линии

Напомним, первый частный трамвай «Чижик» запустили в начале марта 2018 года от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала. Трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина – 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Составы закупили у швейцарской компании Stadler. Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном. Проект частной трамвайной сети «Чижик» будет полностью запущен в Петербурге осенью 2019 года.