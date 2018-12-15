«Чижик» начал движение по новому участку трамвайной линии
В 5:23 утра частный трамвай «Чижик» начал движение по новому участку трамвайной линии. Регулярный маршрут №64 будет следовать от Ладожского вокзала по проспектам Косыгина и Наставников до конечной — «Ириновский проспект».
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Фото: официальная страница "Чижика" ВКонтакте
Запуск движения по новому отрезку маршрута №64 — это часть второго этапа Проекта комплексной реконструкции трамвайного движения в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В данный момент «Транспортная концессионная компания», которая владеет «Чижиком», продолжает строительные работы нового трамвайного депо на улице Потапова. Также ожидается получение нового земельного участка для реконструкции путей на Рябовском шоссе.
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Схема движения "Чижика" №64
Напомним, первый частный трамвай «Чижик» запустили в начале марта 2018 года от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала. Трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина – 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Составы закупили у швейцарской компании Stadler. Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном. Проект частной трамвайной сети «Чижик» будет полностью запущен в Петербурге осенью 2019 года.
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