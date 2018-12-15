Неизвестные погасили Вечный огонь на Марсовом поле

Полицейскими Центрального района Петербурга был выявлен факт правонарушения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Вечный огонь на Марсовом поле — старейший в стране. От него был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Он был зажжен в 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, большевичкой Прасковьей Кулебяко. Автор проекта газового рожка — архитектор Соломон Майофис. Через десять лет, в 1967 году, на территории Михайловского сада был построен газораспределительный пункт, от которого осуществляется подача газа к Вечному огню. Газопровод длиной более 400 метров проходит вдоль дна реки Мойки.