Неизвестные погасили Вечный огонь на Марсовом поле
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ведут розыск группы лиц, которые вчера, 14 декабря, погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейскими Центрального района Петербурга был выявлен факт правонарушения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Вечный огонь на Марсовом поле — старейший в стране. От него был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Он был зажжен в 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, большевичкой Прасковьей Кулебяко. Автор проекта газового рожка — архитектор Соломон Майофис. Через десять лет, в 1967 году, на территории Михайловского сада был построен газораспределительный пункт, от которого осуществляется подача газа к Вечному огню. Газопровод длиной более 400 метров проходит вдоль дна реки Мойки.
Мемориал на Марсовом посвящен жертвам Февральской революции. Гранитный монумент один из немногих в стране и появился на этом месте в 1919 году. В 1920-1930 на его месте разбили сквер, в котором о 1933 года продолжались захоронения. На Марсовом были похоронены большевики Моисей Урицкий и В. Володарский.
Напомним, ранее петербурженка напилась и пробралась в здание исторического архива. 40-летнюю женщину, незаконно проникшую на территорию Российского государственного исторического архива на Заневском проспекте, 36, задержали.
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