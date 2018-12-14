Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в Новый год и Рождество

Петербургское метро будет работать без перерыва в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Воспользоваться городской подземкой можно будет в ночь на 1 и 7 января. Однако в эти дни не будут работать вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Помимо этого на станциях «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект» и «Новокрестовская» закроют по одному вестибюлю.

31 декабря с 23:50 31 декабря по 2:30 1 января в метро невозможно будет купить проездной билет или активировать интернет-пополнение, а жетоны можно будет купить только за наличные. Аналогичный режим проезда будет действовать 7 января в период с 02:00 до 04:30.