В новогодние праздники в Петербурге хотят сделать бесплатную парковку в центре

В новогодние праздники платная парковка в центре Петербурга может стать бесплатной, сообщает "Росбалт". Соответствующий законопроект уже разработали в ЗакСе.

Закон будет действовать для парковок, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Напомним, в конце ноября у Казанского собора появилась новая платная автостоянка. Ее стоимость – 100 рублей в час и 600 рублей в сутки. На площади в 1,8 тысяч кв. метров находятся 46 машиномест. Стоянка оснащена системой видеонаблюдения, терминалом оплаты, шлагбаумом, стойками въезда-выезда и электронным табло, отображающим количество свободных мест.