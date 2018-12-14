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В новогодние праздники в Петербурге хотят сделать бесплатную парковку в центре

В новогодние праздники платная парковка в центре Петербурга может стать бесплатной, сообщает "Росбалт". Соответствующий законопроект уже разработали в ЗакСе. 

Закон будет действовать для парковок, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. 

Напомним, в конце ноября у Казанского собора появилась новая платная автостоянка. Ее стоимость – 100 рублей в час и 600 рублей в сутки. На площади в 1,8 тысяч кв. метров находятся 46 машиномест. Стоянка оснащена системой видеонаблюдения, терминалом оплаты, шлагбаумом, стойками въезда-выезда и электронным табло, отображающим количество свободных мест.


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