Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу «Зенит-арены»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу стадиона на Крестовском острове. Об этом пишет «Фонтанка».

Чиновник рассказал, что тогда его попросили «переключить городскую повестку», так как болельщики «Зенита» готовили кричалки для чиновников Смольного.

«Я стал думать. Тукан, чайка… о, баклан!», — рассказал Албин журналистам. — «Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом».

Летом 2017 года объяснение Албина о бакланах, разрушающих крышу стадиона, сразу стало мемом, а птицу сделали символом стадиона. Интервью с этой цитатой появилось практически сразу после того, как тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сидя за столом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, скандировал «Ахмат — сила!».

Напомним, знаменитая фраза прозвучала из уст чиновника в августе 2017 года. Тогда Албин прокомментировал протечки крыши стадиона «Санкт-Петербург» несовершенной защитой от птиц.

«Она (Крыша. — Прим. ред.) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 кг на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые, в свою очередь, в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно», — подчеркнул вице-губернатор.