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Синоптики обещают резкое похолодание в Петербурге на выходных

В выходные в Петербурге и пригородах резко похолодает. 15 и 16 декабря столбик термометра опустится до -12 градусов. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Днем синоптики обещают до -7 градусов. Уже в пятницу, 14 декабря, в некоторых районах Петербурга может похолодать до -8 градусов. Снега не ожидается, однако на дорогах будет гололедица.

В воскресенье также будет сухая погода. Ночью в Петербурге и окрестностях будет до -12. Днем ожидается до -7 градусов.

Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.

Ранее врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед  до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. нарушителям будут грозить штрафы.


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