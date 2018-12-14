Синоптики обещают резкое похолодание в Петербурге на выходных

В выходные в Петербурге и пригородах резко похолодает. 15 и 16 декабря столбик термометра опустится до -12 градусов. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Днем синоптики обещают до -7 градусов. Уже в пятницу, 14 декабря, в некоторых районах Петербурга может похолодать до -8 градусов. Снега не ожидается, однако на дорогах будет гололедица.

В воскресенье также будет сухая погода. Ночью в Петербурге и окрестностях будет до -12. Днем ожидается до -7 градусов.

Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.