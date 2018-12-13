Анненкирхе собирает деньги на создание благотворительного антикафе

Всего организаторы рассчитывают собрать 1 миллион рублей. Посетителям будут предлагать чай, кофе, сладости, а также музыкальные инструменты и настольные игры. Также в антикафе планируют открыть коворкинг, киноклуб, лекторий и книжный клуб, а также проводить квартирники, открытые микрофоны со стихами и лютеранским стендапом и мастер-классы.

Открытие запланировано на конец марта 2019 года.