Анненкирхе собирает деньги на создание благотворительного антикафе
На краудфандинговой платформе Planeta Анненкирхе собирает средства на создание антикафе на Васильевском острове «#АннаПомогает», в котором всю выручку планируют отдавать на нужды благотворительных фондов. Помещение будущего заведения находится на углу Большого проспекта В.О. и 2-й и 3-й линии В.О.
Всего организаторы рассчитывают собрать 1 миллион рублей. Посетителям будут предлагать чай, кофе, сладости, а также музыкальные инструменты и настольные игры. Также в антикафе планируют открыть коворкинг, киноклуб, лекторий и книжный клуб, а также проводить квартирники, открытые микрофоны со стихами и лютеранским стендапом и мастер-классы.
Открытие запланировано на конец марта 2019 года.
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