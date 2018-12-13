ГИБДД ввела временный запрет на изменение ПДД в России

Госавтоинспекция России ввела мораторий на изменение правил дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина. По его словам, процесс внесения поправок в ПДД «поставлен на паузу».

Тем не менее, правки все еще могут быть внесены Министерством транспорта или по особому поручению правительства. «Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат», — отметил глава ГИБДД Михаил Черников.

С 2019 года в России будет действовать упрощенная система взыскания штрафов ГИБДД до 3 тыс. рублей, а российским автовладельцам разрешили не использовать в обязательном порядке знак «Шипы» и использовать европротокол при оформлении ДТП.

Напомним, ранее в Петербурге установили 80 новых камер наблюдения с системой распознавания лиц и «функционалом видеоаналитики»