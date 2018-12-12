Как 79-летняя блокадница из Петербурга помогает сотням людей, разъезжая по городу на фургоне «Доброта»

Детство и блокада

Дети мало что запоминают, но вот стресс остается с нами навсегда. Я имею в виду войну – мы с матерью провели в Ленинграде всю блокаду. Уезжать она не хотела, потому что в квартиры эвакуированных сразу заселяли тех, чьи дома пострадали. Я ходила в знаменитый сад №5 на Васильевском острове. Помню, как наша группа гуляла, и вдруг объявили тревогу. Мы испугались и спрятались в большую чугунную трубу, а рядом с ней упал снаряд, так что все дети стали либо немые, либо глухонемые. Последние так и не смогли восстановиться, а вот те, у кого повредилась только способность говорить, в том числе и я, вылечились. Помогло, как ни странно, пение – петь и вслух, и про себя мне посоветовал врач. Пою я до сих пор: когда едешь в машине, это помогает отгонять сон.

Еще в пятом классе мою речь было сложно понять. Сейчас бы такого ребенка отправили в специализированную школу, но в то время таких не было – я ходила в обычную, так что меня обзывали по-разному. Еще у меня был полиартрит ног – даже в теплое время года я ходила в валенках. Так что из-за плохого здоровья и травли я бывала в школе дважды в месяц: заранее все заучивала и сдавала разом.

После девятого класса я пошла на прядильно-ниточный комбинат. В первый же день, когда мне объясняли, что нужно делать, спросила: «А вы не знаете профессию, с которой рано уходят на пенсию?» Мне ответили: «Да ты опоздала, надо было гимнастикой заниматься». А какая мне гимнастика с моими-то ногами? В юности у меня находили и порок сердца, и все, что угодно.

Первый раз за рулем

В 18 лет я уехала на целину учетчицей, мерила дневную норму. Веселый тракторист впервые посадил меня за руль, и это дело сразу запало мне в душу. Помню, как он сказал мне повернуть трактор, а я резко выкрутила руль, «Беларусь» занесло в одну сторону, я давай крутить в другую – она сделала круг в обратную. Он смеялся, издевался – поле же, никого не задавишь. А потом сказал: «Машина умнее тебя. Ты не крути, а немного поверни, и она сама поедет, куда надо». Мне это очень понравилось.

Вскоре я научилась нормально ездить и даже помогала рабочим. Вижу ночью, что фары горят, а машина не двигается – значит, уснул, а ночная смена-то идет. Я подходила, говорила: «Ты отдохни, а я пару кругов сделаю». Так я выручала ребят – желание делать добрые дела у меня врожденное. Тогда я узнала, сколько этапов проходит обычный хлеб – после такого выбрасывать его невозможно. Даже если испортился, можно хотя бы птицам покрошить.