Смольный ужесточил штрафы за выход на лед

12 декабря Смольный принял закон о повышении размера штрафа за выход на лед, сообщает «Петербургский дневник».

Если раньше петербуржцев наказывали на 2000 и 2500 рублей (за выход и выезд на лед соответственно), то с сегодняшнего дня штраф увеличен до 5000 рублей. Такие меры городские депутаты принялиЮ чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия на замерзших реках и каналах в Петербурге.

Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.