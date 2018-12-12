Смольный ужесточил штрафы за выход на лед
12 декабря Смольный принял закон о повышении размера штрафа за выход на лед, сообщает «Петербургский дневник».
Если раньше петербуржцев наказывали на 2000 и 2500 рублей (за выход и выезд на лед соответственно), то с сегодняшнего дня штраф увеличен до 5000 рублей. Такие меры городские депутаты принялиЮ чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия на замерзших реках и каналах в Петербурге.
Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.
Ранее врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. нарушителям будут грозить штрафы.
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