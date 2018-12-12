18+

Синоптики обещают в Петербурге мокрый снег, гололедицу и ветер

Петербургские синоптики прогнозируют 12 декабря мокрый снег, ветер и гололед. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Столбик термометра 12 декабря опустится до минус двух градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителей просят быть внимательнее. Ожидается ветер со скоростью до 5 метров в секунду,в Ленобласти возможен туман. 

Напомним, 26 ноября погода в Петербурге впервые за осень приблизилась к нормальным показателям. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этом году лед на городских водоемах образовался на 25 дней позже, чем в прошлом.

Ранее врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед  до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. нарушителям будут грозить штрафы.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также