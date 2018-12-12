В Эрмитаже установили новогодние елки
В Эрмитаж установили новогодние елки, которые украсили игрушками, присланными со всей России. Россияне участвовали в конкурсе музея «Создай экспонат от Эрмитажа». Фотографии елок публикуют пользователи в социальных сетях.
Елки украсили 100 лучших работ, победителей конкурса в музее объявят позже. Всего было прислано 512 елочных игрушек со всей страны, а также из Финляндии и Эстонии. Тематика украшений - театр, поэтому многие эскизы были выполнены в виде масок, балерин и вееров.
Напомним, ранее главную новогоднюю елку Петербурга установили на Дворцовой площади, а в Шкиперском саду на Васильевском острове очевидцы заметили, что развесили новогодние гирлянды, изображающие Дворцовый мост, шпиль Петропавловской крепости и грифонов в перевернутом в виде.
Напомним, на прошлой неделе в районе Парнаса установили новогоднюю елку, которую украсили пластиковыми бутылками и упаковками из-под йогурта и моющего средства. Таким образом жители района решили привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. 14 ноября на Невском проспекте установили новогоднюю елку, а самое первое праздничное дерево в городе появилось 1 ноября у гипермаркета «Окей» на проспекте Маршала Жукова.
Фото: @alyona_tasamaya
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.