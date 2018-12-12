В Эрмитаже установили новогодние елки

В Эрмитаж установили новогодние елки, которые украсили игрушками, присланными со всей России. Россияне участвовали в конкурсе музея «Создай экспонат от Эрмитажа». Фотографии елок публикуют пользователи в социальных сетях.

Елки украсили 100 лучших работ, победителей конкурса в музее объявят позже. Всего было прислано 512 елочных игрушек со всей страны, а также из Финляндии и Эстонии. Тематика украшений - театр, поэтому многие эскизы были выполнены в виде масок, балерин и вееров.

Напомним, ранее главную новогоднюю елку Петербурга установили на Дворцовой площади, а в Шкиперском саду на Васильевском острове очевидцы заметили, что развесили новогодние гирлянды, изображающие Дворцовый мост, шпиль Петропавловской крепости и грифонов в перевернутом в виде.