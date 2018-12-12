18+

В Эрмитаже установили новогодние елки

В Эрмитаж установили новогодние елки, которые украсили игрушками, присланными со всей России. Россияне участвовали в конкурсе музея  «Создай экспонат от Эрмитажа». Фотографии елок публикуют пользователи в социальных сетях.

Елки украсили 100 лучших работ, победителей конкурса в музее объявят позже. Всего было прислано 512 елочных игрушек со всей страны, а также из Финляндии и Эстонии. Тематика украшений - театр, поэтому многие эскизы были выполнены в виде масок, балерин и вееров. 

Напомним, ранее главную новогоднюю елку Петербурга установили на Дворцовой площади, а в Шкиперском саду на Васильевском острове очевидцы заметили, что развесили новогодние гирлянды, изображающие Дворцовый мост, шпиль Петропавловской крепости и грифонов в перевернутом в виде.

Напомним, на прошлой неделе в районе Парнаса установили новогоднюю елку, которую украсили пластиковыми бутылками и упаковками из-под йогурта и моющего средства. Таким образом жители района решили привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. 14 ноября на Невском проспекте установили новогоднюю елку, а самое первое праздничное дерево в городе появилось 1 ноября у гипермаркета «Окей» на проспекте Маршала Жукова.

Фото: @alyona_tasamaya


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также