Видео дня: в Апраксином дворе сносят палатки и ларьки
26 октября в Апраксином дворе начался снос нелегальных палаток и ларьков по распоряжению комитета по контролю за имуществом Смольного.
Всего известно о сносе 36 металлических торговых павильонов, которые пристроены к дому 28-30 корпус 3 по Садовой улице. Как пишет "Фонтанка", в палатках незаконно торговали одеждой и обувью. Помимо этого разрушены 14 деревянных прилавков по продаже одежды и сигарет. В отношении незаконных торговцев составлены протоколы об административном правонарушении.
Видео: Мария Матвеева
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