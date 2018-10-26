Видео дня: в Апраксином дворе сносят палатки и ларьки

Всего известно о сносе 36 металлических торговых павильонов, которые пристроены к дому 28-30 корпус 3 по Садовой улице. Как пишет "Фонтанка", в палатках незаконно торговали одеждой и обувью. Помимо этого разрушены 14 деревянных прилавков по продаже одежды и сигарет. В отношении незаконных торговцев составлены протоколы об административном правонарушении.