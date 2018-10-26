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Видео дня: в Апраксином дворе сносят палатки и ларьки

26 октября в Апраксином дворе начался снос нелегальных палаток и ларьков по распоряжению комитета по контролю за имуществом Смольного. 

 

Всего известно о сносе 36 металлических торговых павильонов, которые пристроены к дому 28-30 корпус 3 по Садовой улице. Как  пишет "Фонтанка", в палатках незаконно торговали одеждой и обувью. Помимо этого разрушены 14 деревянных прилавков по продаже одежды и сигарет. В отношении незаконных торговцев составлены протоколы об административном правонарушении.

Видео: Мария Матвеева


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