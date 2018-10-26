Объявлен шорт-лист имен, которые могут присвоить аэропорту Пулково

Стало известно, имена каких великих и знаменитых людей могут быть присвоены аэропорту Пулково. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в шорт-лист вошли: Петр Великий, Александр Невский, Екатерина II, Александр Пушкин и Федор Достоевский.

Среди вариантов горожане также предложили:Дмитрий Менделеев, Игорь Сикорский, Дмитрий Шостакович, Георгий Жуков и Леонид Говоров.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» аэропорты страны должны получить второе название в честь знаменитых соотечественников города или поселения, в котором они находятся. Горожане просят оставить привычное название аэропорта Пулково. Часть петербуржцев ранее выступила против этой инциативы. Так, депутат Алексей Цивилев считает аэропорт «брендом города, таким же, как «Зенит» или корюшка». Он также заявил, что переименование географических объектов, каким является воздушный причал, строго регламентировано. Неплохая лазейка в законе для тех, кто выступает против проекта.