Фестиваль света запретили проводить в парке Победы по требованию блокадников
Фестиваль света переместится из парка Победы на площадку у СКК. Как пишет «Фонтанка», КГИОП отказал организаторам по настоянию инициативной группы, состоящей из потомков блокадников. Они заявили, что проводить в парке такое шоу неэтично, так как там во время ВОВ находился крематорий.
«У нас 1200 потомков блокадных семей, которые защищают и борются за парк Победы уже много лет. Это кладбище, минимум 700 тысяч трупов было сожжено в соплах того кирпичного завода», – сказала член инициативной группы Тамара Денисенко.
Напомним, ранее УФАС приостановило закупку на проведение Фестиваля света в Петербурге и праздник оказался под угрозой срыва. Первый Фестиваль света прошел 4 и 5 ноября 2016 года. Исаакиевский собор превращали в цветочное поле, осенний листопад, расписную шкатулку и строгие чертежи, а на Мариинский дворец спроецировали сцены из истории Петербурга под стихотворения классиков.
В этом году праздник пройдет с 3 по 5 ноября.
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