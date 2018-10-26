Фестиваль света запретили проводить в парке Победы по требованию блокадников

Фестиваль света переместится из парка Победы на площадку у СКК. Как пишет «Фонтанка», КГИОП отказал организаторам по настоянию инициативной группы, состоящей из потомков блокадников. Они заявили, что проводить в парке такое шоу неэтично, так как там во время ВОВ находился крематорий.

«У нас 1200 потомков блокадных семей, которые защищают и борются за парк Победы уже много лет. Это кладбище, минимум 700 тысяч трупов было сожжено в соплах того кирпичного завода», – сказала член инициативной группы Тамара Денисенко.