В Петербурге выпал первый снег

В пятницу в Петербурге прошел первый снег. Ранее МЧС предупреждал горожан о гололедице, мокром снеге, тумане и дожде.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в городе может произойти очередной «день жестянщика». По его словам, в европейскую часть России придут морозы и снег, а в шиномонтаж будет не попасть.

Напомним, вторая декада октября в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.