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В Петербурге выпал первый снег

В пятницу в Петербурге прошел первый снег. Ранее МЧС предупреждал горожан о гололедице, мокром снеге, тумане и дожде.  

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в городе может произойти очередной «день жестянщика». По его словам, в европейскую часть России придут морозы и снег, а в шиномонтаж будет не попасть.

Напомним, вторая декада октября в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

 

Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году


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