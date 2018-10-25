После 2025 года Петербург откажется от кондукторов в общественном транспорте
Комитет по транспорту Петербурга объявил о намерении отказаться от кондукторов в общественном транспорте после 2025 года. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил глава ведомства Александр Головин. По его словам, сейчас нововведению мешает ряд факторов.
Так, в городе отсутствует нормативная база для проверки оплаты пассажиров, а также есть проблемы со штрафами для безбилетников.
Право выписывать штрафы имеют лишь сотрудники комитета по транспорту. Всего их 55 человек, так что справиться с таким объемом работы они не могут физически. Как сообщает АБН, Головин также указал на ряд нерешенных технических проблем: в частности, оборудование в общественном транспорте должно считывать количество вошедших, вышедших и оплативших пассажиров, но на данный момент корректная работа техники не гарантируется. При этом после 2025 года турникеты в автобусах, трамваях и троллейбусах устанавливаться не будут.
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