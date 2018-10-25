После 2025 года Петербург откажется от кондукторов в общественном транспорте

Так, в городе отсутствует нормативная база для проверки оплаты пассажиров, а также есть проблемы со штрафами для безбилетников.

Право выписывать штрафы имеют лишь сотрудники комитета по транспорту. Всего их 55 человек, так что справиться с таким объемом работы они не могут физически. Как сообщает АБН, Головин также указал на ряд нерешенных технических проблем: в частности, оборудование в общественном транспорте должно считывать количество вошедших, вышедших и оплативших пассажиров, но на данный момент корректная работа техники не гарантируется. При этом после 2025 года турникеты в автобусах, трамваях и троллейбусах устанавливаться не будут.