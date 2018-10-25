МЧС предупреждает о тумане, гололедице, мокром снеге и дожде. И все это в пятницу!

В пятницу в Петербурге ожидаются, пожалуй, все проявления непогоды: ГУ МЧС обещает туман, гололедицу, мокрый снег, дождь — и все в один день.

Спасатели предупреждают, что 26 октября в Петербурге ожидается местами небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах туман. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.