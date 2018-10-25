МЧС предупреждает о тумане, гололедице, мокром снеге и дожде. И все это в пятницу!
В пятницу в Петербурге ожидаются, пожалуй, все проявления непогоды: ГУ МЧС обещает туман, гололедицу, мокрый снег, дождь — и все в один день.
Спасатели предупреждают, что 26 октября в Петербурге ожидается местами небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах туман. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в городе может произойти очередной "день жестянщика". По его словам, в европейскую часть России придут морозы и снег, а в шиномонтаж будет не попасть.
Напомним, вторая декада октября в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
Воскресенье, 21 октября, стало самым теплым за последние десять лет. Столбик термометра поднялся до 11-12 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. Всвязи с этим предлагаем присмотреться к новой коллекции UNIQLO специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Несмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
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