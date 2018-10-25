В доме на Гороховой нашли историческое панно с пастбищами, коровами и пастухами
Известно, что оформление интерьера здания выполнили на рубеже XIX и XX веков для одной из торговых лавок, располагавшихся в этом доме. Специалисты КГИОП предполагают, что это была молочная лавка. На панно из изразцов с полихромным геометрическим рисунком на белом фоне изображены пастбища, коровы и пастухи. Помимо этого на полу в помещении раскрыта метлахская плитка. Подобные изразцы со схожими сюжетами и оформлением, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии.
Комитет включил интерьер помещения в предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Д. Черткова». У плитки обнаружили следы механических повреждений, сколов, потертостей, мелких утрат черепка и глазури. Тем не менее, по заключению специалистов ведомства, панно находится в удовлетворительном состоянии.
Строительство дома отнесено к концу XVIII века – автор не установлен; в 1840 году здание перестроено и надстроено по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля; в начале XX века оформлены интерьеры. К концу XIX века в доме находились литография Гейндрихсена, типография Л. Эттингер, мясная и свечная лавки, ювелирная и позолотная мастерские, аптека, существующая и в настоящее время, и магазин молочных продуктов.
Напомним, в начале октября реставраторы обнаружили дореволюционную вывеску на фасаде дома Гилмора на Васильевском острове.
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