В доме на Гороховой нашли историческое панно с пастбищами, коровами и пастухами

Комитет включил интерьер помещения в предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Д. Черткова». У плитки обнаружили следы механических повреждений, сколов, потертостей, мелких утрат черепка и глазури. Тем не менее, по заключению специалистов ведомства, панно находится в удовлетворительном состоянии.

Строительство дома отнесено к концу XVIII века – автор не установлен; в 1840 году здание перестроено и надстроено по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля; в начале XX века оформлены интерьеры. К концу XIX века в доме находились литография Гейндрихсена, типография Л. Эттингер, мясная и свечная лавки, ювелирная и позолотная мастерские, аптека, существующая и в настоящее время, и магазин молочных продуктов.

Напомним, в начале октября реставраторы обнаружили дореволюционную вывеску на фасаде дома Гилмора на Васильевском острове.