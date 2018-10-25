10 подарков для настоящих петербуржцев
Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять типично петербургских подарков: патефон «Дружба», кофейная пара ленинградского фарфорового завода, модель парусника ручной работы и антикварный шкафчик-шкатулка для мелочей — от 100 до 20 тысяч рублей .
Деревянная модель выполнена настоящим моряком дальнего плавания еще в 1960-х для частной коллекции. Отличный подарок для юной Ассоль — алые паруса, способные уместиться в квартире. И никаких затрат на парковку судна!
Отлично, парусник у Ассоль уже есть, но для того, чтобы девушка смогла пригласить к столу Грея, нужно обзавестись кофейной парой. Сервиз из тончайшего костяного фарфора с позолотой Ленинградского фарфорового завода способен согреть одним своим видом – даже в самые холодные вечера.
Изготовленный в Ленинграде в 1940-1950-х патефон отдают меломанам в рабочем состоянии и со сменными иголками в комплекте. Это приятный бонус, ведь найти деталь для раритетных вертушек в настоящее время практически невозможно.
Надоели одинаковые сумки из массмаркетов или «котопес» Демны Гвасалии вас не вдохновляет? Не беда. Редкий (ни у кого такого точно не будет!) саквояж сталинской эпохи в идеальном состоянии. И стритстайл с ним придумать можно, и макбук надежно прятать — с компьютером ничего не случится даже в забитом вагоне метро.
В шкатулке в восточном стиле можно не только хранить фамильные драгоценности (что очевидно), но и использовать ее для украшения интерьера. Сделана она в 30-х годах прошлого столетия в Германии.
«Русскiй историческiй сборникъ, издаваемый обществомъ исторiи и древностей россiйскихъ»
Журналистам и издателям на заметку! Антикварная книга 1840 года. В издании рассказывается о первой московской типографии, финских жителях Петербургской губернии и взаимоотношениях Ивана Грозного и датского короля Христиана II. С осторожностью брать с собой в Российскую национальную библиотеку — такой экземпляр с руками оторвут.
Редкий значок ФК «Зенит» и пивная кружка
Модель 1967 года (с красными краями) станет приятным сюрпризом для фаната сине-бело-голубых. Подойдет и коллекционерам ценных значков, попадающихся не так часто, как пластиковые Чебурашки и алюминиевые изображения Ялты.
Пока «Зенит» уверенно лидирует на чемпионате России, самое время приобрести оригинальную советскую кружку с изображением любимой команды. Уверены, главный тренер клуба Сергей Семак будет приятно удивлен, если попросить поставить автограф именно на ней.
12 бронзовых бюстов российских правителей
Коллекция состоит из отлитых в бронзе бюстов императора Петр I Великий, Екатерины I, императриц Анна и Елизавета, князя Рюрика и царя Михаила Федорович Романова — все одного размера и выполнены в одном стиле. Бонусом идет скульптура Шопена.
«За проезд оплачиваем!» Эта знакомая всем фраза вызывает улыбку у любого скрипофила. Бонистический рай можно приобрести за деньги или по бартеру — обменяться с продавцом на монеты, марки, вкладыши от жвачек и прочие бумажные раритеты, напоминающие об ушедшей эпохе.
Открытка «Привет из Ленинграда!»
Виды Университетской набережной 1958 года кисти ленинградского художника Николая Александровича Павлова можно прислать дальним родственникам или просто сохранить на память.
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