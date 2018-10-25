10 подарков для настоящих петербуржцев

Редкий значок ФК «Зенит» и пивная кружка

Модель 1967 года (с красными краями) станет приятным сюрпризом для фаната сине-бело-голубых. Подойдет и коллекционерам ценных значков, попадающихся не так часто, как пластиковые Чебурашки и алюминиевые изображения Ялты.

Пока «Зенит» уверенно лидирует на чемпионате России, самое время приобрести оригинальную советскую кружку с изображением любимой команды. Уверены, главный тренер клуба Сергей Семак будет приятно удивлен, если попросить поставить автограф именно на ней.